Galatasaray’ın Antalya kabusu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarınki rakibi Medical Park Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte bir hayli zorlanıyor.





Toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Medical Park Antalyaspor, son dönemde ise rakibine adeta kök söktürüyor.





Kırmızı-Beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 11 maçtan 8'inde rakibinden puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 11 lig maçında taraflar 3'er galibiyet alırken, 5 maç da berabere sonuçlandı.





Son 11 maç





Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:





2001-2002 Antalyaspor-Galatasaray 1-1





2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0-1





Galatasaray-Antalyaspor 1-1





2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1-1





Antalyaspor-Galatasaray 1-0





2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2-3





Galatasaray-Antalyaspor 1-2





2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2-1





Antalyaspor-Galatasaray 3-0





2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0-0





Galatasaray-Antalyaspor 1-1





Galatasaray'ın geçen sezon yenemediği tek takım





Galatasaray, şampiyon olarak tamamladığı geçen sezon Süper Lig'de sadece Medical Park Antalyaspor'u yenemedi.

2011-2012 sezonunda karşılaştığı 17 rakibinden 16'sını en az bir kez mağlup eden Sarı-Kırmızılı ekip, Akdeniz temsilcisiyle Antalya'da 0-0, İstanbul'da ise 1-1 berabere kaldı.





Ligde 35. randevu





Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.





İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-83 sezonunda başlarken, Galatasaray, rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda da 1-0 yenmişti.





Tarafların ligde şimdiye dek yaptığı 34 maçın 21'ini Galatasaray, 6'sını Medical Park Antalyaspor kazanırken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.





Sarı-Kırmızılılar'ın toplamda attıkları 60 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 30 gol kaydetti.





Antalya'daki maçlar





Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 17 maç yaptı.





Antalya'daki maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 2 kez galip gelirken, 4 maç da berabere sonuçlandı.





Cim Bom deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.





Medical Park Antalyaspor, kendi evindeki 2 galibiyeti de son 4 sezonda aldı.





Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor arasında Antalya'da yapılan lig maçları ve sonuçları şöyle:





1982-83 Antalyaspor-Galatasaray 0-1

1983-84 Antalyaspor-Galatasaray 1-1

1984-85 Antalyaspor-Galatasaray 0-3

1986-87 Antalyaspor-Galatasaray 1-3

1994-95 Antalyaspor-Galatasaray 0-5

1995-96 Antalyaspor-Galatasaray 0-2

1996-97 Antalyaspor-Galatasaray 0-2

1997-98 Antalyaspor-Galatasaray 1-3

1998-99 Antalyaspor-Galatasaray 1-1

1999-00 Antalyaspor-Galatasaray 1-3

2000-01 Antalyaspor-Galatasaray 0-1

2001-02 Antalyaspor-Galatasaray 1-1

2006-07 Antalyaspor-Galatasaray 0-1

2008-09 Antalyaspor-Galatasaray 1-0

2009-10 Antalyaspor-Galatasaray 2-3

2010-11 Antalyaspor-Galatasaray 3-0

2011-12 Antalyaspor-Galatasaray 0-0