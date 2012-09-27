Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Galatasaray ile Ordu 21. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan Galatasaray ile Orduspor, 21. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi, güçlü rakibini sadece 1 defa mağlup edebildi.

27 Eylül 2012 Perşembe 12:05
Galatasaray ile Ordu 21. randevuda
Galatasaray ile Orduspor, lig tarihinde yarın 21. kez rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 20 lig maçından 11'ini Galatasaray, 1'ini Orduspor kazanırken, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı. 

Galatasaray'ın toplam 29 golüne, Orduspor sadece 8 golle yanıt verebildi. 

Geçen sezon yapılan her iki maçı da Galatasaray 2-0 kazandı.

Orduspor'un tek galibiyeti 1984'te

Orduspor, Galatasaray karşısında lig tarihindeki tek galibiyetini, iki takım arasındaki 14. randevuda, 1983-1984 sezonunda aldı. 

Ordu 19 Eylül Stadı'nda 31 Mart 1984 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın şimdiki teknik direktörü Fatih Terim'in de futbolcu olarak Sarı-Kırmızılı formayı giydiği maçı 3-0 kazanan Mor-Beyazlı ekip, bu maçın ardından Galatasaray ile ligde yaptığı 6 maçtan 3'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı ve hiç galip gelemedi. 

Ordu'daki maçlar

Galatasaray ile Orduspor, lig maçlarında Ordu'da 11. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında Ordu'da yapılan 10 maçtan 3'ünü Galatasaray kazanırken, 6 maç berabere bitti, Karadeniz ekibi evinde sadece 1 kez galip gelebildi.

Ordu'daki maçlarda Galatasaray 7, Orduspor ise 6 gol attı.

Maçlar

Galatasaray ile Orduspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

 Sezon             Maç            Sonuç

-------    -------------------    -----

1975-76    Galatasaray-Orduspor    0-0

           Orduspor-Galatasaray    1-1

1976-77    Galatasaray-Orduspor    3-0

           Orduspor-Galatasaray    0-0

1977-78    Galatasaray-Orduspor    0-0

           Orduspor-Galatasaray    0-1

1978-79    Galatasaray-Orduspor    4-0

           Orduspor-Galatasaray    0-0

1979-80    Galatasaray-Orduspor    3-0

           Orduspor-Galatasaray    1-1

1980-81    Galatasaray-Orduspor    3-0

           Orduspor-Galatasaray    0-1

1983-84    Galatasaray-Orduspor    2-0

           Orduspor-Galatasaray    3-0

1984-85    Galatasaray-Orduspor    2-0

           Orduspor-Galatasaray    1-1

1985-86    Galatasaray-Orduspor    3-2

           Orduspor-Galatasaray    0-0

2011-12    Orduspor-Galatasaray    0-2

           Galatasaray-Orduspor    2-0  
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim