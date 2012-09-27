Galatasaray ile Ordu 21. randevuda

Galatasaray ile Orduspor, lig tarihinde yarın 21. kez rakip olacak.





İki takım arasında geride kalan 20 lig maçından 11'ini Galatasaray, 1'ini Orduspor kazanırken, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı.





Galatasaray'ın toplam 29 golüne, Orduspor sadece 8 golle yanıt verebildi.





Geçen sezon yapılan her iki maçı da Galatasaray 2-0 kazandı.





Orduspor'un tek galibiyeti 1984'te





Orduspor, Galatasaray karşısında lig tarihindeki tek galibiyetini, iki takım arasındaki 14. randevuda, 1983-1984 sezonunda aldı.





Ordu 19 Eylül Stadı'nda 31 Mart 1984 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın şimdiki teknik direktörü Fatih Terim'in de futbolcu olarak Sarı-Kırmızılı formayı giydiği maçı 3-0 kazanan Mor-Beyazlı ekip, bu maçın ardından Galatasaray ile ligde yaptığı 6 maçtan 3'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı ve hiç galip gelemedi.





Ordu'daki maçlar





Galatasaray ile Orduspor, lig maçlarında Ordu'da 11. kez karşılaşacak.





İki ekip arasında Ordu'da yapılan 10 maçtan 3'ünü Galatasaray kazanırken, 6 maç berabere bitti, Karadeniz ekibi evinde sadece 1 kez galip gelebildi.





Ordu'daki maçlarda Galatasaray 7, Orduspor ise 6 gol attı.





Maçlar





Galatasaray ile Orduspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Sezon Maç Sonuç





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1975-76 Galatasaray-Orduspor 0-0





Orduspor-Galatasaray 1-1





1976-77 Galatasaray-Orduspor 3-0





Orduspor-Galatasaray 0-0





1977-78 Galatasaray-Orduspor 0-0





Orduspor-Galatasaray 0-1





1978-79 Galatasaray-Orduspor 4-0





Orduspor-Galatasaray 0-0





1979-80 Galatasaray-Orduspor 3-0





Orduspor-Galatasaray 1-1





1980-81 Galatasaray-Orduspor 3-0





Orduspor-Galatasaray 0-1





1983-84 Galatasaray-Orduspor 2-0





Orduspor-Galatasaray 3-0





1984-85 Galatasaray-Orduspor 2-0





Orduspor-Galatasaray 1-1





1985-86 Galatasaray-Orduspor 3-2





Orduspor-Galatasaray 0-0





2011-12 Orduspor-Galatasaray 0-2





Galatasaray-Orduspor 2-0