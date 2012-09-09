Galatasaray için devleri reddetti

Nordin Ambrabat'ın danışmanı, avukat Erkan Alkan, Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada "Nordin'in transferinde sıkıntılar yaşandı; ama sonrasında Kayserispor, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirdi; çünkü iyi bir teklifti. Daha da önemli olan para Türkiye'de kaldı. Nordin'e Rusya ve İngiltere'den de teklifler vardı. Ama para Türkiye'de kalsın, niye dış ülkere gitsin" dedi.

Galatasaray aşkı nereden geliyor

Alkan, "Nordin'i Rusya'dan Rubin Kazan ve Zenit St. Petersburg istedi. İngltere'den de Fulham. Bu kulüplerde para çok. Fakat Nordin bunları kesinlikle kabul etmek istemedi. Üstelik bu takımlardan gelen tekliflerde Nordin'e çok büyük paralar önerilmişti. Ama gitmek istemedi. Galatasaray'da oynamayı arzu ediyordu. 2000 yıllarda, Galatasaray'ın Avrupa'da gösterdiği başarı Hollanda'da yaşayan Türk ve diğer yabancı unsurları çok etkiledi. Dolayısıyla Nordin'i de çok etkiledi. Nordin'in Galatasaray aşkı buradan geliyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe için üzgün

Erkan Alkan, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için çok heyecanlı. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarda oynayan pek çok arkadaşı var. Onlarla konuşuyor. Kendini çok iyi hazırlıyor. Çok istekli. Nordin yaptığımız konuşmada Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini istediğini söyledi. Fenerbahçe de bir Türk takımı, Türkiye'nin temsilci açısından Fenerbahçe'nin de olması önemliydi. Nordin, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinden dolayı üzgün" dedi.