Galatasaray hisseleri 'taban'ı gördü

Galatasaray Sportif hisseleri, şirketin dün akşam piyasa kapanışı sonrası açıkladığı yüzde 300 bedelli sermaye artırımı kararı sonrası güne taban fiyattan başlangıç yaptı.



Galatasaray Sportif, açılış sonrası yüzde 10.81 düşüşle 49.50 liraya indi.



Galatasaray Sportif ödenmiş sermayesini, tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 300 bedelli artışla 55.76 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Rüçhan hakları nominal değeri 1 TL olan beher hisse için 10 TL karşılığında primli olarak kullandırılacak.





Analistler, bedelli sermaye artırımına katılmak istemeyen yatırımcıların Galatasaray hisselerinde satışa gideceğini ancak piyasada alıcı olmaması nedeniyle sert kayıpların gözlendiğini belirtiyor.



Gedik Yatırım Yurtiçi Satış Müdürü Eral Karayazıcı, Galatasaray Sportif hisselerinde bu faktörün baskısının yönetim kurulu kararından itibaren, SPK başvuru süreci ve rüçhan tahtasının açılmasıyla başlayan sürenin ortasına kadar hissedileceğini söyledi.