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Galatasaray hisseleri 'men' cezasının ardından yükseldi

Galatasaray hisseleri 'men' cezasının ardından yükseldi

02 Mart 2016 Çarşamba 15:45
Galatasaray hisseleri 'men' cezasının ardından yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisselerinin fiyatı, UEFA'nın "1 yıl men" cezasının ardından yükselişe geçerek 18,15 liraya kadar çıktı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu'nun, Galatasaray'ı finansal fair play kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından 1 yıl men etmesinin ardından Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 5 primle 18,15 liraya yükseldi. Galatasaray hisselerinin fiyatı, bu seviyelerden gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vererek şu dakikalarda 17,90 lira seviyelerinde dengelendi.

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir yıl UEFA yarışmalarına katılmaktan men edildik. Onun haricinde bundan sonraki iki dönemde özellikle transferlerde dikkatli olmamız, eskisi kadar para harcamamamız gibi bir şart var. Bence kötü bir sonuç değil " ifadelerini kullandı.

Analistler, borsa yatırımcısının da Galatasaray'a verilen 1 yıllık men cezasının çok kötü bir sonuç olmadığını düşünerek alıma geçtiğini belirterek, bundan sonraki dönemde finansal fair play ile ilgili gelişmelerin hisse performansı üzerinde etkili olacağını kaydediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Fenerbahçe şu dakikalarda yüzde 1,8 değer kaybederken, Beşiktaş yüzde 1,04, Trabzonspor yüzde 0,50 primle işlem görüyor.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFenerbahçeTrabzonsporBeşiktaşGalatasarayUEFABorsa İstanbul
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