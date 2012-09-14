Galatasaray galibiyetle başladı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Spor Salonu'nda oynanan maçta, Galatasaray'da Şebnem Kimyacıoğlu, 19 sayı ve 2 asistle karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Işıl Alben 15 sayı ve 6 ribauntla oynadı. Şaziye İvegin ise 11 sayı ve 3 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 40-33 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda, Şebnem ve Işıl'ın sayılarıyla farkı açma şansı bulan Galatasaray, karşılaşmayı 76-60 kazandı.
Samsun'da ise Anna Vajda 13 sayı ve 8 ribauntla oynarken, Megan Frazee 33 sayı ve 12 ribauntla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Salon: AİBÜ Bspor Salonu
Hakemler: Şehmus Melek, Saner Öztürk, Gökhan Tekçe
Galatasaray: Kamile 16, Özge 2, Yasemen 3, Ayşe 2, Işıl 15, Gülşah, Şebnem 19, Natalia, Şaziye 11, Jelena 8
Samsun Basketbol Kulubü: Aslı, Rana 5, Andja, Doğa, Burcu 6, Anna 13, Megan 32, Meriç, Cansu 2, Yeşim 2.
1. periyot: 24-22
2. periyot: 40-33
3. periyot: 61-50