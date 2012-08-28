Galatasaray formasıyla Kabe’yi tavaf etti

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği kutsal topraklara Galatasaray forması ile gitmek Erol Çiçek'in aklına nereden geldi.

Aslında hep aklımdaydı. Hiç aklımdan da çıkmamıştı Galatasaray. Bir Umre seferimiz oldu Allah'ın izniyle gittik. Orada da şimdi farklı olmak ve o renkleri de orada göstermek adına zaten formam her zaman çantamdadır. Zaten kabeyi görünce mest oluyorsun. Kabe'nin etrafını tavaf ederken, namaz kılarken Galatasaray formasıyla görevimi yapmak aklıma geldi.





Türkler beni öyle görünce bir farklı karşıladılar. Orada tektim. Bir ben vardım formalı. Yabancı takımlardan vardı ama bizim Türk olarak pek herhalde dikkat edilmiyordu. Galatasaraylı görünce birden yanıma gelenler oldu. Vay güzel, formayla burada hemde dediler. Güzeldi yani. Her zaman aklımdan geçen şeydi çok da sürpriz değildi.





Bütün çalışanları yaz-kış Galatasaray forması giyiyor





Mahmutbey'de gelinlik ve moda evi sahibi olan Erol Çiçek'in işyerindeki uygulamaları da sıradışı.





Çalışanları yaz kış Galatasaray forması giyiyor. Mağaza içindeki üzerini aslan biblolarının süslediği masa sarı kırmızı renklerde boyanmış, koltuklar, gelinlik kılıfları hatta ıslak mendil paketi bile aynı renklerde tasarlanmış. Nişanlısı Fenerbahçeli olanın, Beşiktaşlı olanın, Trabzonlu olanın damat adaylarını mağazanın sarı kırmızı merdivenlerinden çıkarmak için epey dil dökmeleri gerekiyor.



