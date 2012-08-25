Galatasaray derbiye hazır

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki derbi karşılaşmasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik idmanı yaptıkları aktarıldı.
Sarı-Kırmızılı ekibin çalışmasına, iki gün önce ciddi bir trafik kazası geçiren Engin Baytar'ın katılmadığı belirtildi.
Galatasaray takımı, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek Beşiktaş maçının saatini beklemeye başladı.