Galatasaray’dan Yiğit açıklaması

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Yiğit Gökoğlan'ın Orduspor'a kiralandığını resmen duyurdu.





Galatasaray Sportif, Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Yiğit Gökoğlan'ın Orduspor Kulübü'ne 2012-2013 futbol sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Orduspor, şirketimize 275 bin Euro ödeyecektir'' denildi.





Geride kalan sezonun devre arasında 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manisaspor'dan transfer edilen Yiğit Gökoğlan, Sarı-Kırmızılı ekiple 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.