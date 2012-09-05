Galatasaray’dan taraftarına son dakika sürprizi

Çok önemli bir transfer çalışması üzerindeyiz





Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın Konuğu olan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak, transferle ilgili soruya, "Galatasaray'da transfer bitmez, daha zamanımız var. Çok önemli bir transfer çalışması üzerindeyiz. Daha fazla detay veremem. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey şu, GSTV'yi izleyin! Önümüzdeki saatlerde bu flaş transferi açıklayabiliriz" cevabını verdi.





Gerekeni yapıyoruz





Albayrak, "Başkan Ünal Aysal'ın Çilek transferi gerçek mi oluyor, ünlü bir oyuncu mu geliyor?" sorusuna da "Galatasaray her zaman önemli transferler yapar. Taraftarımız merak etmesin. Biz gerekeni yapıyoruz." şeklinde cevap verdi.