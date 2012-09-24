Galatasaray’dan Selçuk-Riera açıklaması

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde Selçuk İnan ve Riera'nın kavga ettiği yönünde haberler yer aldığı aktarılarak, ''Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor ile oynadığı maç esnasında gerçekleşen çok basit bir pozisyon tartışmasından ibaret olan ikili diyalog, söz konusu haberlerde farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır. Yer aldığı platformlarda kendisine yakışır şekilde mücadelesini sürdüren, birlikteliğin ve sevgi ortamının üst seviyede olduğu takımımız hakkında bu tip haberlerin yapılmasını manidar karşılıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.