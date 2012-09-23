Galatasaray’dan Muslera açıklaması

Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın ''menajeri vasıtasıyla ücretini arttırmak istediği'' şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.





Kulüpten yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında çıkan haberlerde Muslera'nın menajeri vasıtası ile ücreti konusunda bazı taleplerinin olduğunun iddia edildiği belirtilerek, ''Haberlerde yer alan iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Futbolcumuz ya da menajeriyle iddia edilen konu hakkında herhangi bir görüşme ihtiyacı olmamıştır'' denildi.





Açıklamada, Muslera'ya yapılan ödemelerde herhangi bir gecikme olmadığı da kaydedildi.