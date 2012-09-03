Galatasaray’dan İlkan Karaman açıklaması

Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe'ye transfer olan İlkan Karaman'ın kendisi ve transfer süreci hakkında bir açıklama yayınladı.





Sarı-Kırmızılılar'ın internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;





"İlkan Karaman transferi konusunda basınımızda ve internet ortamında yer alan haber ve yorumlardaki eksik ve yanıltıcı bilgi ve diğer unsurlar, Galatasaray SK basketbol şubesi yöneticisi olarak süreçle ilgili tüm gelişme ve gerçekleri kamuoyumuzla paylaşmamı zorunlu hale getirmiştir.





Kulübümüz, 12.Eylül.2010 tarihinde Tofaş SK'den belli bir bedel karşılığı bonservisi alınan sporcu İlkan Karaman ile geçen sezon başında 12.Haziran.2011 tarihinde 2016 sezonuna kadar özel sözleşme imzalamıştır.





Geride bıraktığımız 2011-2012 sezonunda da kulübümüz kiralık statüsündeki iki kontenjan hakkını Melih Mahmutoğlu (2012-2013 sezonu için opsiyonlu sözleşmesi olan) ve Can Korkmaz' a (2014'e kadar sözleşmesi olan ) kullanmış ve sonuç olarak kontenjan boşluğu olmaması nedeniyle oyuncu bonservisi ile Karşıyaka SK'ne verilmiştir.





TBF' unda bulunan, Karşıyaka SK ile İlkan Karaman arasında yapılan resmi 'Tip Sözleşmesi'nin özel şartlar bölümünde; "Galatasaray SK' nün talep etmesi halinde 2011-12 basketbol sezonunun sonunda 15.Temmuz.2012 tarihine kadar sporcunun bonservisi Galatasaray S.K.'ne verilecektir" maddesi yer almaktadır. Söz konusu maddeye bağlı kalınarak sporcunun bonservisi Kulübümüzce 6.Temmuz.2012 tarihinde yazılı olarak Karşıyaka S.K' den istenmiştir.12.Temmuz.2012 tarihinde Karşıyaka S.K. İlkan Karaman'ın bonservisini Kulübümüze göndermiştir.





Yapılan görüşmelerde gerek sporcu ve gerekse menajeri her seferinde; İlkan Karaman'ın 2012-2013 sezonunda takımımızda yeterince süre alamayacağını, sporcunun kendisini geliştiremeyeceğini belirterek resmi sözleşmeye imza atmak istememiştir.





23.Ağustos.2012 tarihinde kulüp ile sporcu arasında yapılan tek tip sözleşmeler dışındaki sözleşmeleri tescil etmeyen (hatta disiplin kuruluna sevk eden) TBF sporcunun yeni kulübü ile yaptığı sözleşmeyi tescil ettiğini bildirmiştir.





Bununla beraber 15.Ağustos.2012 tarihinde İlkan Karaman, TBF resmi sitesine verdiği ve haber sitelerine, sosyal medyaya ve gazetelere yansıyan röportajında ''Başımızda geçen sezonu 3 kupa ile kapatmış bir antrenör var. Bu bizim için büyük avantaj. Kendimi hocama göstermem için milli takımda iyi bir performans sergilemem gerekiyor. Nasıl bir oyuncu olduğumu burada çok daha iyi görecek.''demiş ve bu demecin hemen ertesi aynı İlkan Karaman yeni kulübü ile sözleşme imzalamıştır. 17. Ağustos.2012'de sporcu gazetelere verdiği demeçte ise :"Bu hayalimin gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum." demiştir.





Olayın bu noktaya kadar gelişindeki kronolojik gelişim, sporcu hakkında daha net fikir sahibi olmamızı sağlamıştır.





İlkan Karaman'ın verdiği birbirine zıt demeçler ve davranışları kendisine 2 sene boyunca yatırım yapan Kulübümüze karşı dürüst davranmadığını açıkça sergilemektedir.





Bundan sonraki süreçte gerekli başvurular yapılıp Kulübümüz tarafından bu durum sonuna kadar takip edilecektir.





Saygılarımla.





Murat Özyer

Basketbol Şubesi Koordinatörü"