Galatasaray’da yedekler gözdoldurdu

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Kartalspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Sarı-Kırmızılı takım karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.





Maçta, Ufuk Ceylan (Eray İşcan dk. 46), Sabri Sarıoğlu, Cris, Gökhan Zan, Çağlar Birinci, Furkan Özçal (Berk İsmail Ünsal dk. 60), Yekta Kurtuluş, Felipe Melo (Mertan Caner Öztürk dk. 69), Engin Baytar (Hüseyin Tokmak dk. 80), Nordin Amrabat, Sercan Yıldırım (Ceyhun Gülselam dk. 64), kadrosuyla mücadele etti. Galatasaray'ın gollerini 16. dakikada Felipe Melo ve 28. dakikada Nordin Amrabat kaydetti.



