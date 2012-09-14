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Galatasaray da yarı finalde

Rixos Cup 5 turnuvasının üçüncü gününde Galatasaray Medical Park, Rusya'nın güçlü ekibi Unics Kazan’ı 70-55 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

14 Eylül 2012 Cuma 22:40
Galatasaray da yarı finalde
Antalya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça Kaimakoglou'nun üç sayılık basketiyle giren Rus ekibi, Gordon ve Cenk'in sayılarına engel olamadı: (4-3, 3.dk). Her iki takımında yaptıkları top kayıpları ve düşük şut yüzdeleri nedeniyle skor bulamazken, Lyday (3) ve Dong'un karşılıklı basketleriyle 6.dakika 8-9 Kazan ekibinin lehine geçildi. Hawkins'in üçlüğüyle 11-9 öne geçen Galatasaray, Lyday'ın turnikesine engel olamadı: (11-11). Hawkins'in üçlüğüyle son 2:39'a 14-11 önde giren Sarı-Kırmızılılar, Macvan'ın 2/2 serbest atışıyla farkı 5'e çıkardı: (16-11). Kalan sürede Chatman ile 3 sayı bulan Unics Kazan'ın çabası yeterli olmadı ve Galatasaray ilk çeyreği 16-14 önde bitirdi.

Maçın ikinci çeyreğinin ilk dakikasında sayı üretilemezken, Vougioukas takımını öne geçiren basket faule imzasını attı: (16-17). Macvan ile 12.dakikayı 18-17 önde geçen Galatasaray, Macvan ve Hawkins ile son 6:50'ye 5 sayı önde girdi: (22-17). Ancak hücumda çabuk toparlanan Rus ekibi, Chatman, Sergeev ve Veremenko'nun sayılarıyla 15.dakikayı 22-22'lik eşitlikle geçti. Vougioukas'un serbest atışıyla son 4:51'de öne geçen Kazan, son 3:58'de Gordon'un 2/2 isabetiyle 24-23 geriye düştü. Sergeev ile öne geçen Rus ekibi, Hawkins'in üçlüğüne çözüm bulamadı: (27-25, 17.dk). Cenk'in 2 serbest atışının ardından aynı oyuncunun kaydettiği üçlük Kazan'a son 1:54'de mola aldırdı: (32-25). Son 52 saniyede Vougioukas ve Lyday’in sayılarıyla fark 4 sayıya indi: (32-28). Son 15.5 saniyede Kaimakoglou’ndan gelen basket faule rağmen Galatasaray ilk devreyi 32-31 önde tamamladı.

İkinci yarı kısır başladı

Karşılaşmanın ikinci yarısı skor anlamında kısır başladı. İlk 1:39 dakika sayı olmazken, Hawkins'in 1/2 isabetiyle Galatasara skoru 33-31'e getirdi. Lyday'ın turnikesiyle oyuna 33-33'lük denge gelirken, Gordon'un basket faulü temsilcimizi tekrar öne taşıdı: (36-33). Lyday'ın üçlüğüyle son 7 dakikada skora 36-36'lık eşitlik geldi. Gordon ve Kaimakoglou'nun 2/2'şer sayısının ardından son 5:36'da skor 38-38'e gelişti.Hawkins'in turnikesine Chatman (1/2) ve Kaimakoglou (2/2)'nun serbest atışıyla yanıt vermesiyle 25.dakikada Unics Kazan 40-41 öne geçti. Dong'un smaç basketiyle son 4 dakikaya 42-41 önde giren Galatasaray, Hawkins'in 2 basketiyle farkı 5 sayıya çıkardı: (46-41). Son 1.5 dakikada her iki takımda 4'er sayı buldu ve Galatasaray Medical Park son çeyreğe 50-45 üstün girdi.

Son periyotta fark açıldı

Maçın son çeyreğine Furkan ile 2 serbest atıştan yararlanamayarak başlayan Galatasaray, Hawkins’in 6 sayısıyla rakibine 56-45’lik üstünlük sağladı. Son 7:19’da mola alan Kazan, Kaimakoglou’nun 2 serbest atışıyla skoru 56-47’ye getirirken Aslan, Gordon’un basketiyle 33.dakikayı 11 sayı önde geçti (58-47). Cenk’in üçlüğüyle skoru 63-48 yapan Sarı-Kırmızılılar, Vougioukas’ın serbest atışlarına rağmen son 4:37’deki molaya 63-50 üstün girdi. Mola sonrası Engin Atsür’ün 4 sayısıyla 37.dakikayı 67-52 üstün geçen Sarı-Kırmızılılar, Can Korkmaz’ın üçlüğüyle farkı 17 sayıya çıkardı: (70-53). Kaimakoglou’nun 2/2 isabetiyle 2 sayı bulan Unics’in çabası sonuç vermedi ve Galatasaray Medical Park adını yarı finale yazdırdı: (70-55).
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