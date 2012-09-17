Galatasaray’da United hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere'nin Manchester United takımıyla 19 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcuların taktik ağırlıklı bir idman yaptıkları, teknik direktör Fatih Terim'in çalışma esnasında oyuncularına neler yapmaları konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.





Sabri Sarıoğlu'nun tedavisinin ardından salon ve saha çalışmaları yaptığı kaydedildi.





Sarı-Kırmızılılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. Galatasaray kafilesi yarın (18 Eylül) sabah özel bir uçakla Manchester'a gidecek ve akşam saatlerinde Old Trafford'da yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



