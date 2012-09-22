Galatasaray’da Umut sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Akhisar Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.





Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, pas çalışmasının ardından performans uzmanı Scott Piri yönetiminde özel bir çalışma yaptıkları belirtilirken, taktiksel antrenmanla hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.





Sarı-Kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yaptığı maçta sakatlanan golcü futbolcu Umut Bulut'un, antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldığı, tedavisi süren Sabri Sarıoğlu'nun ise takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştığı aktarıldı.





Galatasaray takımı, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek Akhisar Belediyespor maçının saatini beklemeye başladı.