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Galatasaray’da para dopingi!

Galatasaray'da bu sezon kadroya giremeyen ve formaya hasret kalan Milan Baros'a 570 bin, diğer oyunculara da toplam 7.8 milyon euroluk ödeme yapıldı. Bütün futbolcuların alacakları sıfırlandı.

28 Eylül 2012 Cuma 13:15
Galatasaray’da para dopingi!
Galatasaray yönetimi Orduspor ve Braga maçları öncesi futbolculara para dopingi yaptı...

Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig'in yanı sıra uzun yıllar sonra boy gösterdiği şampiyonlar ligi arenasında da başarı hedefleyen sarı kırmızılı yönetim kritik 90 dakikaları dikkate alarak oyuncuların yüzlerini güldürdü.

Ordu deplasmanından galibiyetle dönüp Braga maçı arefesinde moral depolama amacında olan Galatasaray'da oyunculara dün Euro aşısı yapıldı.
 
Ancak paralanan oyuncular arasında biri vardı ki çok dikkat çekiciydi...

Oyuncuların alacakları sıfırlandı

Önceki akşam hayli yoğun bir mesai geçiren Başkan Ünal Aysal ve Futbol Komitesi çalışanları, Sarı-Kırmızılı futbolcuların 31 Eylül tarihine kadar olan bütün transfer taksitleri ve maç başı ücretlerini hesaplarına yatırdı. Oyuncuların tüm alacaklarını sıfırlayan yönetim toplam 7.8 milyon Euro'luk ödeme yaptı. Tek kuruş alacağı kalmayan futbolcular da zorlu iki karşılaşma öncesi bu durum karşısında bir hayli keyiflendi.

Bu sezon topa dahi vurmayan ve maç kadrolarına Fatih Terim tarafından alınmayan Milan Baros da bu futbolcu grubuna dahildi.

Paralar 24 saat içinde hesaba yatıyor

Yeşil sahalara ve formaya hasret kalan Çek golcünün de alacakları sıfırlandı. Galatasaray'dan 2.7 milyon Euro garanti para alan Baros'a 570 bin Euro'luk ödeme yapıldığı öğrenildi. Geçmiş yılların aksine futbolcuların ödemelerini düzenli olarak hesaplarına yatıran yönetim, takımı başarıya teşvik etme adına elinden geleni fazlasıyla yaptı. Yöneticiler, oyuncular galibiyet primlerini bekletmeden kazandıkları maçın ardından 24 saat içinde hesaplarına yatırdı.
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