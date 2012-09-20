Galatasaray’da Nevriye şoku

Galatasaray Basketbol Şubesi Koordinatörü Murat Özyer, yaptığı açıklamada, yeni transferleri Nevriye Yılmaz'ın antrenmanda aldığı darbe sonucunda belinde fıtık oluştuğunu ve milli oyuncunun bu nedenle ameliyat geçirdiğini belirtti. Özyer, 32 yaşındaki oyuncunun 1,5 ay takımdan uzak kalacağını ifade etti.





Murat Özyer, daha önce de belinden rahatsızlığı bulunan Nevriye Yılmaz'ın yeni sakatlığını farklı olduğunu belirterek, ''Belinde yeni bir fıtık oluştu ve bu nedenle ameliyat oldu. Belinde rahatsızlığı olan bir oyuncu olimpiyatta 26 dakika ortalama ile oynayamaz'' dedi.