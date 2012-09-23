Galatasaray’da Muslera krizi

Fernando Muslera’nın menajeri Daniel Fonseca, oyuncusuna gelen teklifler üzerine Cimbom’dan ilginç isteklerde bulunmaya başladı.

Aslan’dan yılda 2 milyon Euro alan Muslera’nın, Türkiye’nin en iyi kalecisi olduğunu iddia eden Fonseca, F.Bahçe’nin Volkan’ın sözleşmesine yapacağı 600 bin Euro’luk zammı bahane ederek, oyuncusunun maaşına en az 750 bin Euro zam yapılmasını talep etti.





Fonseca ayrıca, Riera, Hamit ve Melo gibi oyunculara ödenen yüksek rakamları da örnek gösterdi. Bu arada G.Saray’ın Muslera için geçtiğimiz ağustos ayında Uruguay’ın Warirors Futbol Yatırım şirketine bu yıl için yapması gereken 2 milyon 250 bin Euro’luk (toplamda 6 milyon 750 bin Euro) ödemeyi yapmadığı ve bu nedenle, Uruguay şirketinin uyarı yazısı gönderdiği bildirildi.





Kaynak: Habertürk