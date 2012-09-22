Galatasaray’da Melo seferberliği

Galatasaray ile kamp dönemi geçirmeyip 2.5 ay tatil yapan Brezilyalı Felipe Melo’ya özel yükleme yapılacak.





Gerçek performansına kavuşamayan ve Manchester United maçında da çok zorlanan ‘Pitbull’a, Scott Piri yönetiminde özel kondisyon yüklemesi ve fiziksel olarak hazır hale gelmesi adına takımdan ayrı bir program uygulanacak.

Henüz lider özelliğini ortaya koyamayan Felipe Melo, 4 hafta içindeki formu ile geçen yılı mumla aratıyor. 4 haftada Beşiktaş maçında kendi kalesine bir golü ve 1 asisti bulunan Melo, geçen sezon ligin ilk dört maçında 3 gol ve 1 asistlik başarılı bir grafik çizmişti.

Kaynak: Hürriyet