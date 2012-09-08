Galatasaray’da kombineler yenileniyor

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, kombinesini yenilemek isteyen taraftarların, 10-16 Eylül tarihleri arasında kulübün resmi kombine satış sitesi üzerinden veya Türk Telekom Arena kombine satış ofisinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.
Kombineler, 2012-2013 sezonunda Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray Medical Park Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın maçlarında geçerli olacak.
Kombine kart fiyatları 250 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor.