Galatasaray’da iç savaş

Önceki akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da yapılan yönetim kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk’ün konuşmasından sonra birbirlerine giren yöneticiler neredeyse yumruklaşmanın eşiğine geldi.





"Bizi boş yere topluyorsunuz"





Rutin işlemler bittikten sonra söz alan Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, “Bizi boş yere buraya neden topluyorsunuz! Tüm konuştuğumuz şeylerin toplamı 40 bin euro. Ben 22 senedir milyar dolarlık bir şirketin yönetimindeyim, yönetim kurullarının ne işe yaradığını bilirim. Bizi oyalamak için 40 bin avroluk basketbol sezon açılışı yönetime getiriliyor, milyon avroluk transferler, şirket işlemleri yangından mal kaçırırcasına gizlice imzalanıyor. Hani kurumsallaşacaktık, nerede kaldı söylenen şeffaflık. Bu gündemi hazırlayanların bu soruya cevap vermeleri gerek” diye yaptığı sert çıkışa mali işlerden sorumlu diğer Başkan Yardımcısı Refik Arkan aynı sertlikte, “Bu işler böyle gelmiş böyle gider” diye cevap verdi.





Ünal Aysal toplantıyı terk etti





Öztürk ise, “Böyle gelmiş böyle gitmeyecek” diye masaya yumruğunu vurdu. Bu andan sonra ortalık iyice kızıştı. 2. Başkan Ali Dürüst, Arkan ve birkaç yönetici Öztürk’ün sözlerini destekleyen Aka Gündüz Özdemir’e rahatsızlıklarını belirttiler. Başkan Ünal Aysal’ın daha fazla yönetim kurulu odasında kalmak istemeyerek çalan telefonunu da kaptarak dışarı çıkmasıyla tartışma da sona erdi. Ancak karşılıklı suçlamalar devam etti. Özellikle kulübün mali işleriyle uğraşan profesyonellerin daha şeffaf çalışmaları istenirken transferlerdeki detayların da yönetime sunulması istendi.





Gelecek planları erkene çekiliyor





Bu tartışmalardan Başkan Ünal Aysal’ın son derece rahatsız olduğu ve gelecek için düşündüğü planlarını erken bir tarihe çekeceği öğrenildi. Aysal’ın seçildiği ilk günden bu yana yapılacak tüzük değişikliğiyle yönetici sayısını 7’ye indirmek düşüncesinde olduğu biliniyor.





Kaynak: Fanatik / Serdar Dinçbaylı