Galatasaray’da eksikler can sıkıyor

GSTV'ye yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, defans anlayışlarını değiştirmek için çalıştıklarını ve yeni sezon öncesi sistemlerini oturtacaklarını ifade etti.





Ekrem Memnun, takımın son durumu ve sakat oyuncular hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:





''Milli takımdan dönen oyuncularla iki haftadır beraber çalışıyoruz. Gülşah sakatlıktan sonra ilk defa idmanlara katıldı. Daha yüzde 100 değil, ama antrenman yapabildi. Bahar'ın milli takımdan kalma sakatlığı devam etti. Maalesef şu anda bizimle antrenman yapamıyor. Alba Torrens'in sakatlığı devam ediyor. Onlar yok antrenmanlarda. WNBA sezonu devam ettiği için diğer 4 yabancı oyuncumuz da burada değil. Onların açığını kapatıp antrenmanda yardım etmesi için 3 tane oyuncu getirdik. Gayet iyi çalışıyoruz.''





''Torrens'in sakatlığıyla ilgili iyi haberler almıyoruz''





İspanyol oyuncu Alba Torrens'in sakatlığıyla ilgili iyi haberler almadıklarını dile getiren Ekrem Memnun, ''Alba'nın 6 ayda dönmesi bekleniyordu, ama 6 ayı geçti şu anda. Alba en az 2 ay daha bizimle olamayacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak ve bir karar vereceğiz. Önümüzdeki günlerde diğer oyuncuların da durumu görerek ona göre bir hareket edeceğiz. Belki bir transfer olabilir. Belki de olmayabilir. Oyuncuların reaksiyonunu görmek istiyoruz'' dedi.





Eğitim için basketbol ara veren Şebnem Kimyacıoğlu'nu tekrar takıma aldıklarını hatırlatan Memnun, 29 yaşındaki basketbolcunun 3 yıl profesyonel basketboldan uzak kalmasına rağmen, kendisine güvendiklerini belirtti.





Başantrenör Ekrem Memnun, şu an bütün oyuncularından memnun olduğunu, kendisinin de takıma yeni geldiğini ve yeni bir düzen kurmaya çalıştıklarını kaydetti.



