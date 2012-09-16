Galatasaray’da Devler Ligi hazırlığı başladı

Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Sarı-Kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Manchester United ile 19 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı (H) Grubu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmana Sarı-Kırmızılı futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla başladığı bildirildi. Futbolcuların, dar alanda çift kale maçın ardından performans uzmanı Scott Piri yönetimindeki fiziksel çalışma ve soğuma egzersizleriyle antrenmanı tamamladığı kaydedildi.
Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla Manchester United maçının hazırlıklarına devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, yarınki idmanın ardından kampa girip, salı sabahı İngiltere'ye gidecek.