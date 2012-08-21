Galatasaray’da derbi öncesi hazırlık

Süper Lig'in ilk haftasında dün akşam Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş ile oynayacakları derbi için hazırlıklarına ara vermeden start aldı.





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı idman yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Kasımpaşa karşısında forma giyen oyuncuların günü yenileme çalışmasıyla geçirdiği ifade edildi.





Antrenmanın ilk bölümünde ikili gruplar halinde topla çalışan diğer oyuncuların ise, çalışmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynadıkları bildirildi.





(A) Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı özel maçta sakatlanan Semih Kaya'nın çalışmalarına salon ve sahada takımdan ayrı olarak devam ettiği duyuruldu.





Sarı-Kırmızılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.