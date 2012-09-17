Galatasaray’da basketbol kombineleri satışa çıktı

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart almak isteyen taraftarların, resmi kombine satış sitesi ''www.gucumuzsizsiniz.com'' üzerinden veya Türk Telekom Arena kombine satış ofisinden sezonluk biletlerini temin edebilecekleri kaydedildi.





Kombinelerin, 2012-2013 sezonunda Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray Medical Park Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın maçlarında geçerli olacağı ifade edilirken, sezonluk biletler 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.