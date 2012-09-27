Galatasaray coşkuyla karşılandı

Galatasaray, ligin 6. hafta açılış karşılaşmasında yarın akşam 19 Eylül Stadı'nda Orduspor ile oynayacağı maç için Ordu'ya gel





Galatasaray, Orduspor maçı için önce Samsun Çarşamba Havaalanı'na inerken Samsun'dan Ordu'ya karayolu ile geldi. Galatasaray'ın konaklayacağı oteli öğrenen onlarca Galatasaray taraftarı ötelin önünde futbolcu ve teknik ekibi görebilmek için saatlerce nöbet tuttu.





Galatasaray, otel önüne gelirken büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, futbolculardan imza ve fotoğraf çektirebilmek için bir birleriyle yarıştılar.





Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verilirken, futbolcular taraftarların ilgisinden zaman zaman zor anlar yaşadı. Otele yerleşen Sarı-Kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.