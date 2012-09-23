Galatasaray çok rahat

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Akhisar Belediyespor'u ağırladı. TT Arena'da oynanan mücadelede birçok eksiği bulunan konuk ekip, Sarı-Kırmızılılar'a karşı çok fazla direnç gösteremedi ve Burak Yılmaz (2) ile Sercan Yıldırım'ın gollerine engel olamayarak maçı 3-0 kaybetti.





İlk 20 dakikası golsüz geçen karşılaşmada Galatasaray 28. dakikada aradığı golü buldu. Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Burak Yılmaz dokunurken kaleci Oğuz ilk pozisyonda topu çeldi ama Burak ikinci vuruşta affetmedi: 1-0.





Golün gelmesiyle daha istekli bir futbol ortaya koyan Sarı-Kırmızılı kulüp 35'te ikinci golü buldu. Kendi yarı sahasında hazırlık pasları sırasında Kürşat hata yaparken topu kazanan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağında boş bulunan Sercan Yıldırım'ı gören golcü oyuncu, al da at pası verdi ve durum 2-0 oldu.





İkinci yarıda kalesinde açık vermeyen Galatasarayi zaman zaman rakip kaleye yüklenirken Selçuk'un ara pasında defansın arkasına bu kez Hamit Altıntop sarktı. İkinci gole benzer bir şekilde bu kez de Hamit, boş durumdaki Burak Yılmaz'a al da at pası verdi ve skor 3-0 oldu.