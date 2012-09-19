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Galatasaray cevap veremedi

Galatasaray, uzun bir aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile İngilterre'de başa baş bir mücadele verdi ama Carrick'in golüne cevap veremedi: 1-0

19 Eylül 2012 Çarşamba 23:30
Galatasaray cevap veremedi
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Galatasaray ilk maçında Manchester United deplasmanına çıktı. Old trafford'da oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılılar, 7. dakikada Carrick'in attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, daha birinci dakikada tehlike yarattı. Orta sahada kazanılan topu sağ kanatta Burak Yılmaz kontrol etti. Golcü oyuncunun içeriye ortası rakip defanstan sekerken boşta kalan topa müdahale eden Umut Bulut, Vidic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Wolfang Stark penaltıyı es geçerken sakatlanan Umut oyuna devam etti. 7. dakikada ise Manchester United'ın golü geldi. Ver-kaçlar'da kaleciyle karşı karşıya kalan Carrick önce Muslera'yı geçti ardından topu ağlara gönderdi: 1-0.

İngiliz ekibi Valencia ile Galatasaray'ın sol kanadını adeta felç ederken yapılan ortalarda Dany ve Semih başarılı bir performans gösterdi. Galatasaray golün ardından toparlanırken Amrabat ve Hamit'in vuruşları direkten döndü.

İkinci yarıda Sarı-Kırmızılılar daha iyi top oynarken yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 71. dakikada hızlı gelen Galatasaray'da oyuna sonradan giren Emre Çolak defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz'ı gördü. Burak'ın şutunu De Gea kurtarırken, dönen topu önünde bulan Emre Çolak'ın şutu da yine De Gea'dan döndü ve kornere çıktı. Aslan kalan dakikalarda daha net pozisyonlar bulamazken Manchester United'ın da cılız atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-0 evsahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında Cluj, Braga'yı 2-0 mağlup etti ve Galatasaray averajla 3. sırada yer aldı.

Detaylar birazdan...

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