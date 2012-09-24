Galatasaray, Avrupa’da da liderliğe oynuyor

Ligde 5 haftada rakip fileleri 15 kez havalandırıp, maç başına 3 gol ortalaması tutturan Galatasaray, 4 maçta 14 gol kaydedip, 3.5 ortalama yakalayan Almanya Ligi lideri Bayern Münih'in ardından en golcü ikinci lig lideri oldu.





Barcelona, Juventus, Chelsea ve Porto gibi takımları geride bırakmayı başaran ''Cim Bom'', ikinciliği 4 maçta 12 gol kaydeden Yunanistan lideri Olympiakos ile birlikte paylaştı.





Spor Toto Süper Lig ile birlikte Avrupa'nın önde gelen 10 ligindeki lider takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:





Lig Lider Maç Attığı Ortalama





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Almanya Bayern Münih 4 14 3.50





Türkiye Galatasaray 5 15 3





Yunanistan Olympiakos 4 12 3





İspanya Barcelona 5 14 2.80





İtalya Juventus 4 11 2.75





Portekiz Porto 4 11 2.75





Belçika C.Brugge 8 22 2.75





Hollanda Twente 6 16 2.66





İngiltere Chelsea 5 9 1.80





Rusya CSKA Moskova 9 16 1.77





Fransa O.Marsilya 6 9 1.50





En çok gol yiyen lider Galatasaray





Avrupa'nın önde gelen liglerindeki lider takımlar içinde en çok gol yiyen takım Galatasaray oldu.





Sarı-Kırmızılılar, 5 maçta yedikleri 6 golle, maç başına 1.20'lik gol yeme oranı tutturdu ve 11 lig lideri içinde en çok gol yiyen takım unvanını aldı.





Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fransa lideri Marsilya, 6 maçta yediği 1 golle, 0.16 ortalama tutturup en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti.





Avrupa'nın önde gelen 11 liginde liderler ve yedikleri gol sayıları ile oranları şöyle:





Lig Lider Maç Yediği Ortalama





---------- ------------- --- ------ ---------





Fransa O.Marsilya 6 1 0.16





İngiltere Chelsea 5 2 0.40





Almanya Bayern Münih 4 2 0.50





İtalya Juventus 4 2 0.50





Portekiz Porto 4 2 0.50





İspanya Barcelona 5 3 0.60





Hollanda Twente 6 4 0.66





Yunanistan Olympiakos 4 3 0.75





Rusya CSKA Moskova 9 8 0.88





Belçika C.Brugge 8 9 1.12





Türkiye Galatasaray 5 6 1.20