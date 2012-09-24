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Galatasaray, Avrupa’da da liderliğe oynuyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, geride kalan 5 hafta sonunda ligin en çok gol atan takımı olurken, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki liderler içinde de en golcü ikinci takım olarak dikkat çekti.

24 Eylül 2012 Pazartesi 11:45
Galatasaray, Avrupa’da da liderliğe oynuyor
Ligde 5 haftada rakip fileleri 15 kez havalandırıp, maç başına 3 gol ortalaması tutturan Galatasaray, 4 maçta 14 gol kaydedip, 3.5 ortalama yakalayan Almanya Ligi lideri Bayern Münih'in ardından en golcü ikinci lig lideri oldu.

Barcelona, Juventus, Chelsea ve Porto gibi takımları geride bırakmayı başaran ''Cim Bom'', ikinciliği 4 maçta 12 gol kaydeden Yunanistan lideri Olympiakos ile birlikte paylaştı.

Spor Toto Süper Lig ile birlikte Avrupa'nın önde gelen 10 ligindeki lider takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:

Lig          Lider           Maç    Attığı     Ortalama

----------   -------------   ---    ------     ---------

Almanya      Bayern Münih     4       14         3.50

Türkiye      Galatasaray      5       15         3

Yunanistan   Olympiakos       4       12         3

İspanya      Barcelona        5       14         2.80

İtalya       Juventus         4       11         2.75

Portekiz     Porto            4       11         2.75

Belçika      C.Brugge         8       22         2.75

Hollanda     Twente           6       16         2.66

İngiltere    Chelsea          5        9         1.80

Rusya        CSKA Moskova     9       16         1.77

Fransa       O.Marsilya       6        9         1.50

En çok gol yiyen lider Galatasaray

Avrupa'nın önde gelen liglerindeki lider takımlar içinde en çok gol yiyen takım Galatasaray oldu.

Sarı-Kırmızılılar, 5 maçta yedikleri 6 golle, maç başına 1.20'lik gol yeme oranı tutturdu ve 11 lig lideri içinde en çok gol yiyen takım unvanını aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fransa lideri Marsilya, 6 maçta yediği 1 golle, 0.16 ortalama tutturup en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti.

Avrupa'nın önde gelen 11 liginde liderler ve yedikleri gol sayıları ile oranları şöyle:

Lig          Lider           Maç   Yediği  Ortalama

----------   -------------   ---   ------  ---------

Fransa       O.Marsilya       6       1      0.16

İngiltere    Chelsea          5       2      0.40

Almanya      Bayern Münih     4       2      0.50

İtalya       Juventus         4       2      0.50

Portekiz     Porto            4       2      0.50

İspanya      Barcelona        5       3      0.60

Hollanda     Twente           6       4      0.66

Yunanistan   Olympiakos       4       3      0.75

Rusya        CSKA Moskova     9       8      0.88

Belçika      C.Brugge         8       9      1.12

Türkiye      Galatasaray      5       6      1.20
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