Galatasaray ara vermedi

UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'ndaki ilk maçında dün akşam deplasmanda Manchester United ile karşılaşan ve sabah saatlerinde İstanbul'a dönen Galatasaray, Akhisar Belediyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.





Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazar günü sahasında Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.





Çalışmada, Manchester United'a karşı 90 dakika forma giyen oyuncuların yenileme yaptıkları, diğer oyuncuların ise pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi.





Sarı-Kırmızılı ekipte tedavisi süren Sabri Sarıoğlu'nun takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştığı aktarılırken, Manchester United maçında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Bulut'un durumuyla ilgili ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.





Galatasaray, yarın (21 Eylül) sabah gerçekleştireceği çalışmayla Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.



