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Galatasaray, Antalyaspor’a ne zaman oyuncu verecek?

Necati transferi sonrasında Galatasaray'ın Antalyaspor'a kiralamak için söz verdiği oyuncunun transferi önümüzdeki sezon gerçekleşecek.

26 Ağustos 2012 Pazar 19:15
Galatasaray, Antalyaspor’a ne zaman oyuncu verecek?
Geçen sezonun devre arasında Necati Ateş'i Galatasaray'a veren Medical Park Antalyaspor ile Sarı-Kırmızılı kulüp arasında bir de centilmenlik anlaşması yapılmıştı. Galatasaray, bu sezon Antalyaspor'un ihtiyacı olan ve Sarı-Kırmızılı kulübün kullanmayacağı bir oyuncuyu Kırmızı-Beyazlılar'a verecekti. Tarafların Yiğit Gökoğlan transferinde prensip anlaşmasına vardığı medyaya yansımıştı. Anlaşma olmadığı gibi Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu sert açıklamalar yapmıştı. Transferin bitimine 2 hafta kala Akıncıoğlu'na Galatasaray'dan bir transfer olup olmayacağını sorduk. Deneyimli başkan şu cevabı verdi;

"Necati'yi satarken Galatasaray'la bir centilmenlik anlaşması yaptık. Ancak, centilmenlik anlaşmasını sözleşmeye yazmadık. Yiğit Gökoğlan'ı verebileceklerini söylediler. Yiğit'in menajeri ile anlaştık. Sonra Galatasaray bizden 250 bin Euro istedi, biz de kabul etmedik. Transfer olmayınca Ajax'tan Assaidi'yi transfer ettik. Bu sene için Galatasaray'dan oyuncu almayacağız. Ancak, hem Ünal Aysal, hem de Adanan Öztürk centilmenlik anlaşmasının önümüzdeki yıl da geçerli olacağını bize ifade ettiler. Önümüzdeki sezon sonunda transfer tekrar gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.

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