Galatasaray Antalya’ya eksik gitti

Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.





Sarı-Kırmızılı ekip, THY'nin tarifeli seferiyle Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket etti.





Galatasaraylı futbolcular, yolculuk öncesi havaalanında taraftarlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.





Sabri sakatlandı





Galatasaray'ın Antalya yolculuğu öncesi bu sabah İstanbul'da yaptığı antrenmanda Sabri Sarıoğlu sakatlandı.





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda deneyimli oyuncunun sol uyluk ön adalesinde ''grade 1-2 zorlanma'' tespit edildiği bildirildi.





Sabri, sakatlık sonrası Antalya kafilesinden çıkarıldı.





Antalya kafilesi





Galatasaray'ın Antalya kafilesinde, geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak Ujfalusi ve bugünkü idmanda sakatlanan Sabri Sarıoğlu'nun yanı sıra, yeni transfer Furkan Özçal ile Gökhan Zan, Ceyhun Gülselam, Milan Baros ve Sercan Yıldırım bulunmuyor.





Cezası süren Engin Baytar'ın da dahil edildiği Galatasaray'ın Antalya kafilesinde ayrıca şu oyuncular yer alıyor:





Muslera, Ufuk Ceylan, Cris, Dany, Hakan Kadir Balta, Semih Kaya, Eboue, Çağlar Birinci, Hamit Altıntop, Aydın Yılmaz, Selçuk İnan, Melo, Riera, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Amrabat, Elmander, Burak Yılmaz, Umut Bulut.

''Zor bir deplasman''





Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, yolculuk öncesinde gazetecilere açıklama yapıp, soruları yanıtladı.





Dürüst, ''Milli maç arasının ardından Süper Lig'e başlıyoruz. Antalyaspor bu senenin parlayan yıldızı. Zor bir deplasman. Tabi Galatasaray'ın amacı kazanmak. Galip gelmek için gidiyoruz'' dedi.





Cezalı olmasına rağmen kafileye dahil edilen Engin Baytar hakkında da konuşan Dürüst, ''Takımın oyuncusu. Takımla hep beraber olmak lazım. Bugün yerini alamıyor ama hazır olması lazım. Moral olarak ben ve arkadaşlarım yanındaydık'' derken, maç kadrosuna alınmayan Milan Baros hakkında ise, ''Baros bizim oyuncumuz. Hazır olduğu zaman hocamız gerekiyorsa ona kadroda yer verecektir. Şu anda hocalarla birlikte idman programına devam ediyor'' ifadelerini kullandı.





Ali Dürüst, milli futbolcular Selçuk İnan ve Hamit Altıntop ile ilgili sorulan bir soruyu ise, ''Selçuk ve Hamit bizim önemli oyuncularımız. Galatasaray'a gelmeden evvel milli olmuşlardı. Bu oyunculara sahip çıkmak lazım. Özellikle saha içindeki arkadaşlar da birbirlerine davranırken, yanlış anlamalara mahal vermemeliler'' diye yanıtladı.





Dürüst ayrıca, Fenerbahçe'den genç oyuncu Recep Niyaz'ın transferiyle ilgili yöneltilen bir soruya ise, ''Yok, yok öyle bir şey. Söz konusu değil'' diye cevap verdi.