Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Galatasaray Antalya’ya eksik gitti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.

14 Eylül 2012 Cuma 16:10
Galatasaray Antalya’ya eksik gitti
Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.

Sarı-Kırmızılı ekip, THY'nin tarifeli seferiyle Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket etti. 

Galatasaraylı futbolcular, yolculuk öncesi havaalanında taraftarlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sabri sakatlandı

Galatasaray'ın Antalya yolculuğu öncesi bu sabah İstanbul'da yaptığı antrenmanda Sabri Sarıoğlu sakatlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda deneyimli oyuncunun sol uyluk ön adalesinde ''grade 1-2 zorlanma'' tespit edildiği bildirildi.

Sabri, sakatlık sonrası Antalya kafilesinden çıkarıldı.

Antalya kafilesi

Galatasaray'ın Antalya kafilesinde, geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak Ujfalusi ve bugünkü idmanda sakatlanan Sabri Sarıoğlu'nun yanı sıra, yeni transfer Furkan Özçal ile Gökhan Zan, Ceyhun Gülselam, Milan Baros ve Sercan Yıldırım bulunmuyor.

Cezası süren Engin Baytar'ın da dahil edildiği Galatasaray'ın Antalya kafilesinde ayrıca şu oyuncular yer alıyor:

Muslera, Ufuk Ceylan, Cris, Dany, Hakan Kadir Balta, Semih Kaya, Eboue, Çağlar Birinci, Hamit Altıntop, Aydın Yılmaz, Selçuk İnan, Melo, Riera, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Amrabat, Elmander, Burak Yılmaz, Umut Bulut.
 
''Zor bir deplasman''

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, yolculuk öncesinde gazetecilere açıklama yapıp, soruları yanıtladı.

Dürüst, ''Milli maç arasının ardından Süper Lig'e başlıyoruz. Antalyaspor bu senenin parlayan yıldızı. Zor bir deplasman. Tabi Galatasaray'ın amacı kazanmak. Galip gelmek için gidiyoruz'' dedi.

Cezalı olmasına rağmen kafileye dahil edilen Engin Baytar hakkında da konuşan Dürüst, ''Takımın oyuncusu. Takımla hep beraber olmak lazım. Bugün yerini alamıyor ama hazır olması lazım. Moral olarak ben ve arkadaşlarım yanındaydık'' derken, maç kadrosuna alınmayan Milan Baros hakkında ise, ''Baros bizim oyuncumuz. Hazır olduğu zaman hocamız gerekiyorsa ona kadroda yer verecektir. Şu anda hocalarla birlikte idman programına devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Ali Dürüst, milli futbolcular Selçuk İnan ve Hamit Altıntop ile ilgili sorulan bir soruyu ise, ''Selçuk ve Hamit bizim önemli oyuncularımız. Galatasaray'a gelmeden evvel milli olmuşlardı. Bu oyunculara sahip çıkmak lazım. Özellikle saha içindeki arkadaşlar da birbirlerine davranırken, yanlış anlamalara mahal vermemeliler'' diye yanıtladı. 

Dürüst ayrıca, Fenerbahçe'den genç oyuncu Recep Niyaz'ın transferiyle ilgili yöneltilen bir soruya ise, ''Yok, yok öyle bir şey. Söz konusu değil'' diye cevap verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim