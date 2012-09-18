Galatasaray-Akhisar maçının bilet fiyatları açıklandı

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.





Türk Telekom Arena'da 23 Eylül Pazar günü oynayacak karşılaşmanın bilet satışının yarın ve 20 Eylül Perşembe günü GS Bonus Kart sahiplerine öncelikli olacağı, genel satışın ise daha sonra yapılacağı bildirildi.





Biletix'ten satışa sunulacak biletlerin fiyatları şöyle:





Kategori 1 (VIP): 300 TL





Kategori 2 (VIP): 200 TL





Kategori 3: 150 TL





Kategori 4: 100 TL





Kategori 5: 70 TL





Kategori 6: 50 TL





Kategori 7: 40 TL





Kategori 8 (misafir): 40 TL