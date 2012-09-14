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Galatasaray’a sessiz sedasız veda etti

Galatasaray’da 9 yıl görev yapan ve yedek kalan Aykut, kulüp bulamadı. 29 yaşındaki file bekçisi, yabancı tercihi nedeniyle forma bulamadığını söyledi, “Avrupa şansını deneyeceğim” dedi.

14 Eylül 2012 Cuma 08:00
Galatasaray’a sessiz sedasız veda etti
Galatasaray’da 9 yıllık kariyeri süresince gün geldi birinci kaleci oldu. 2008’deki şampiyonlukta eldivenleri o takıyordu. Kimi zaman kesildi, kulübede oturdu. Bazen ise kulübeye bile oturamadı. 9 yılın sonunda da Sarı-Kırmızılı takıma sessiz sedasız veda etti. Aykut Erçetin, Türkiye’deki transfer dönemi sona ererken, kulüpsüz kaldı.

29 yaşındaki file bekçisi bu duruma sebep olarak Türkiye’de yabancı kalecilerin tercih edilmesini gösterdi. Milliyet gazetesine konuşan tecrübeli eldiven; “5 takım haricinde bütün takımlar kalelerini yabancılara teslim etti. Bazı teklifler vardı. Görüşmeler oldu, ama anlaşma olmadı. Türkiye’de de transfer dönemi sona erdi” dedi.

“Muslera kaliteli”

Ocak ayına kadar oynayamayacağını hatırlatan Erçetin şöyle devam etti:

“Transfer süresi bitince ne olursa olsun oynama şansınız kalmıyor. Ama Avrupa’da durum farklı. Örneğin Almanya, İsviçre ya da Avusturya gibi ülkelerde şu an için transfer dönemi sona ermesine karşın anlaşma yapabilirim. İngiltere’de de böyle olduğunu sanıyorum. Bunun için serbest oyuncu olmanız ve 1 Haziran’dan önce kulüple sözleşmenizin sona ermesi gerekiyor. Benim de önümde böyle bir fırsat var. Birkaç güne kalmaz umarım bir takımla anlaşabilirim”.

Florya’da neden antrenmana gitmediğini sorduğumuzda ise Aykut, “Yanlış anlaşılma olabilirdi. İnanıyorumki Fatih hocadan izin istesem takımla bile antrenmana çıkmama izin verirdi. Ama gerek görmedim. 3 kulvarda zaten yoğun tempoya girilirken, bir de ben çıkıp meşgul etmemeliydim. Artık Galatasaray defteri benim için kapandı. Ama başarılı olmalarını, Avrupa’da kupalar kazanmalarını çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Aykut son olarak Muslera’nın kalitesinin tartışılmaz olduğunu aktarırken, Ufuk ile genç kaleci Eray’ın da bu yükü kaldırabileceğini anlattı.

İkinci adam

Aykut Erçetin kariyerine Alman Bundesliga takımlarından KSG Eislingen’de başladı. 2003’te Fatih Terim zamanında Galatasaray’a transfer oldu. 5 yıl Mondragon’un arkasında ikinci kaleci olurken, 2007-08’de Orkun Uşak ile değişmeli olarak forma giydi. Bir sezon sonra De Sanctis’in yedeği oldu. Ertesi yıl ise Leo Franco’nun arkasında bekledi. Arjantinli hatalı goller yiyince görev almaya başladı. 2010-2011 sezonunda da Ufuk’la beraber değişmeleri olarak görev alan Aykut, geçen yıl yıl ise Muslera’nın arkasında 2 ve 3. kaleci olarak bekledi.
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