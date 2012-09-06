Galatasaray’a Rooney müjdesi

Uyluğundaki yaradan dolayı sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu bu ay bitmeden futbola geri dönebilir.

Goal.com İngiltere'nin edindiği bilgilere göre, 26 Ağustos'taki 3-2'lik Fulham galibiyetinde şanssız bir şekilde sakatlanan ve uyluğunda derin bir yara açılan Rooney'nin sahalara dönüşü en az iki haftayı bulacak.

İddiaya göre, Rooney'nin yarasının enfeksiyon kapmasından endişe United'ın sağlık heyeti yıldız futbolcunun bandajlarını her gün değiştiriyor ve İngiliz milli yıldız da jimnastik salonunda fizyoterapistlerin eşliğinde üst beden egzersizlerine devam ediyor.

Rooney'nin 19 Eylül'de temsilcimiz Galatasaray'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının yanı sıra o karşılaşmadan sonraki pazar oynanacak Liverpool maçında da forma giymemesi bekleniyor.

Kaynak: Goal