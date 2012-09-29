Galatasaray’a Hamit müjdesi

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de Orduspor'a 2-0 yenildiği dünkü maçta sakatlanan Hamit Altıntop'un çekilen MR sonucunun temiz çıktığı bildirildi.





Orduspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Hamit Altıntop'un bu sabah çekilen MR'ında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtildi.





Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmanda tedbir amaçlı olarak salonda çalışan tecrübeli oyuncunun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 Ekim Salı günü oynanacak Braga maçında forma giyebileceği aktarıldı.