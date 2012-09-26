Galatasaray’a Fenerbahçe’den transfer

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, son 5 sezon Fenerbahçe'de oynayan Bosna asıllı Hırvat smaçörle anlaşmaya varıldığı bildirilerek, ''Tomi Coskovic'e Galatasaray forması ile başarılar dileriz'' denildi.





1.99 metre boyunda ve 93 kilo ağırlığındaki Coskovic, 1979 Bosna-Hersek doğumlu. Bosna asıllı Hırvat sporcunun geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlığına geçtiğinden dolayı bu sezon ligde yerli oyuncu statüsünde oynayacağı bildirildi.





Coskovic, Türkiye öncesi kariyerinde Palermo (İtalya), Hypo Tirol Innsbrück (Avusturya), Rennes Etudiants Club (Fransa), Tourcoing Lille Metropole (Fransa), Olympiakos (Yunanistan) ve Lokomotiv Novosibirsk (Rusya) takımlarında mücadele etti.