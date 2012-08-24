Galatasaray’a 2 Sırp takviyesi

Galatasaray Sutopu Takımı, Sırbistan Milli Takımı'nın oyuncuları Filip Filipovic ve Vanja Udovicic ile prensip anlaşmasına vardı.





Ligde aldığı üst üste 8 şampiyonluğun ardından Avrupa kupalarında başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Sırbistan Milli Takımı'nın önemli iki oyuncusu Filipovic ve Udovicic'i yarın İstanbul'a getirecek.





Sırbistan Milli Takımı ile 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan iki oyuncu, yarın sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için masaya oturacak.





Galatasaray Sutopu Şube Kaptan Yardımcısı Mehmet Bilen, bu iki oyuncunun transferini çok istediklerini ve imza attırmak için çalışacaklarını belirtti. Bu sezonun Türk sutopusu ve Galatasaray için dönüm noktası olduğunu dile getiren Bilen, ''Takıma son derece iyi oyuncular katacağız. Filipovic ve Udovicic dünya çapında tanınan oyuncular. Sayın Başkanımız Ünal Aysal'ın verdiği destekle Avrupa'daki hedeflerimize ulaşacağız'' diye konuştu.