G. Saray'ın Uefa Cezası Belli Oldu. Fb - Bjk Derbisinin Ardından, Konuk: Gazeteci Sadık Söztutan başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Spor adlı programdan alınmıştır.



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G. Saray'ın Uefa Cezası Belli Oldu. Fb - Bjk Derbisinin Ardından, Konuk: Gazeteci Sadık Söztutan.