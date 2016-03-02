G. Antep'te Yaşayan Para Koleksiyoneri Evini Müzeye Çevirdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Akşam Haberleri adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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G. Antep'te Yaşayan Para Koleksiyoneri Evini Müzeye Çevirdi.