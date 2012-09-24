Futsalda rakip Libya

Futsal Milli Takımı, yarın (25 Eylül) ve 26 Eylül Çarşamba günü Libya ile özel maçlar yapacak. Tuzla Kafkale Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşmaların ikisi de saat 17.00'de başlayacak.





Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Ömer Kaner, 24-26 Eylül'de Libya ile oynanacak hazırlık maçları öncesi, rakiplerinin güçlü olduğunu söyleyerek karşılaşmalara ciddiyetle hazırlıklandıklarını belirtti.

Libya Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'na giden iyi bir ekip olduğunu ifade eden Kaner, "Libya ile oynayacağımız hazırlık maçlarını çok önemsiyoruz. Futsal Milli Takım olarak bizim amacımız, geçen sene olduğu gibi 2014 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bunu da başaracağımıza inanıyor ve bu doğrultuda sıkı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.