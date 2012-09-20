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Futsal mill takım kadrosu belli oldu

Futsal Milli Takımı'nın Libya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

20 Eylül 2012 Perşembe 15:25
Futsal mill takım kadrosu belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Futsal Milli Takımı'nın 24 ve 26 Eylül'de Libya ile İstanbul'da yapacağı özel maçların aday kadrosunun belirlendiği kaydedilirken, millilerin 23 Eylül Pazar günü toplanacakları kaydedildi.

Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Ömer Kaner, Tuzla Kafkale Spor Salonu'nda iki özel karşılaşma oynayacakları Libya'nın iyi bir ekip olduğuna dikkati çekerken, ''Libya Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na giden iyi bir ekip. Oynayacağımız hazırlık maçlarını çok önemsiyoruz. Futsal Milli Takımı olarak bizim amacımız, geçen sene olduğu gibi 2014 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bunu da başaracağımıza inanıyor ve bu doğrultuda sıkı bir şekilde çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Libya maçları için Futsal Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan sporcular şöyle:

Serhat Çiçek, Cem Keskin, Nedim Burak Yıldırım, Özay Özütok, Mustafa Huyuk, Yunus Erman Hızlı, Yener Kılıç, Yasin Erdal, Hamza Altınsoy, Mehmet Aşlamacı, Cihan Özcan, Kahan Özcan, Aşkın Özeken, Hüseyin Yıldız, Onur Atık, Kenan Köseoğlu.
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