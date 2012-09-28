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Futbol takımına ilginç sponsor

Son yıllarda zor günler geçiren Vukefalos futbol takımı, ekonomik krizi aşmak için ilginç bir yöntem buldu.

28 Eylül 2012 Cuma 10:05
Futbol takımına ilginç sponsor
Yunanistan'ın Larisa şehrinde 8 yıl önce kurulan Vukefalos amatör futbol takımı, bu sezon ekonomik krizi aşmak için ilginç bir yöntem buldu. Takımın yöneticileri masrafları karşılayacak başka sponsor bulamayınca, Larisa'nın sosyete genelevi "Sula" ile anlaştı.

Yeşil-siyahlılar bu sezon üzerinde "Sula'ın zamane evi" yazan formalarla top koşturacaklar. Geçen temmuz ayında Larisa şehrinde 3 bin kişinin katıldığı bir törenle açılan ve 4 milyon euro 'ya malolan "Sula'nın Zamane evi"nin patroniçesi "Madam Hrisula"nın, Vukefalos takımına sponsor olmak için ödedeği para açıklanmadı.

Futbolculara ücretsiz ziyaret
 
Vukefalos takımının başkanı Yiannis Baciolas "Futbolculara sponsorumuzu söyleyince önce şaşırdılar. Ama ardından galibiyet priminin ne olacağını sordular. Futbolcularımız genelevi ücretsiz ziyaret edebilecekler" dedi.

Bu sezon Vukefalos takımının 7 Ekim'de oynayacağı ilk maçta genelevde çalışan kadınlar da şov yapacak.

Cenaze levazımatçısı da var
 
Trikala şehrindeki Polipirgos amatör futbol takımı ise cenaze levazımatçısı bir firma ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Polipirgos takımı üzerinde "Cenaze işleri Panayotu firması" yazan ve bir haçın da olduğu simsiyah formalarla top koşturacak.

Kaynak: Yorgo Kırbaki / CNN Türk
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