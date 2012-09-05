Furkan Özçal Galatasaray yolunda

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve uzun aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray, transferin son gününde gözünü Kayserispor'a çevirdi.





Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Şota Arveladze tarafından kadro dışı bırakılan genç oyuncunun, uçakla İstanbul'a hareket ettiği ve akşam saatlerinde Florya'da olacağı öğrenildi.





1990 Almanya doğumlu Furkan, 2008-09 sezonunda Kayserispor'a transfer oldu. 4 sezonda 70 Süper Lig maçına çıkan orta saha oyuncusu, rakip filelere 6 gol bıraktı.



