Furkan Özçal Galatasaray'da!

Galatasaray, Kayserispor forması giyen 1990 doğumlu Furkan Özçal'ı kadrosuna kattı.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala orta saha oyuncusu Furkan'ı renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılı takım, transferi borsaya bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Furkan Özçal ile 2012-2013 futbol sezonundan itibaren 4 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 futbol sezonları için sırasıyla 700.000 Euro, 550.000 Euro, 650.000 Euro ve 750.000 Euro sabit transfer ücreti ve 7.000 Euro, 8.000 Euro, 9.000 Euro ve 10.000 Euro maç başı ücreti ödenecektir" denildi.

1990 yılında Almanya'da dünyaya gelen Furkan Özçal, futbola 1860 Münih takımının alt yapısında başladı. 2008-2009 sezonunda Kayserispor'a transfer olan genç orta saha oyuncusu Sarı-Kırmızılı forma ile 70 lig maçına çıktı ve 6 gol kaydetti.