Fuat Alpaslan’dan adaylık açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına adaylığını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Fuat Alpaslan, seçimlerin statüye aykırı yapılacağını iddia ederek, ''Biz buna rağmen seçimlere giriyoruz. Bize yakın kulüplerin delegeliği verilmemiş. Kendilerine yakın kulüplere ise delegelik veriliyor. Mevcut yönetim kurulu üyeleri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu bir rezilliktir. Türk boksunu hak ettiği yere taşımak için göreve talip olduk'' dedi.





Boks camiasının ''İşin çıraklığını yapmamış ustaları istemediğini'' dile getiren Alpaslan, şu görüşleri dile getirdi:





''Boksun gelişimi için hiçbir proje yok. Cahilce yöneltilen federasyonun düşeceği durum da budur. Olimpiyatta ve dünya şampiyonasında 'sıfır' çekildi. Bu ülke spora önem vermiyor, diyorlar. Önem vermeyen devlet, Gençlik ve Spor Bakanlığı kurmaz.





Basın toplantısına, eski ve yeni milli sporcuların yanı sıra eski şampiyonlardan Cemal Kamacı, Pekin Olimpiyatları'nda 3. olan Yakup Kılıç, Dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu Bülent Ulusoy ve Los Angeles Olimpiyatları üçüncüsü Turgut Aykaç da katıldı.





Fuat Alpaslan





Fuat Alpaslan, 1976 yılında Ağrı'da doğdu. İlköğrenimine 60. Yıl İlkokulu'nda başlayan Alpaslan, ortaokulu Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimini Ağrı Endüstri Meslek Lisesi'nde yapan Alpaslan, üniversite eğitimini Londra'da bulunan Amerikan Üniversitesi Spor İdareciliği Bölümünü bitirdi.





Ortaokul yıllarında sportif faaliyetlerle ilgilenen Fuat Alpaslan, 1990 yılında aktif boks spor hayatına başladı. Bu süreçte Türkiye Şampiyonaları ve Gruplar Şampiyonaları müsabakalarına katıldı. Türkiye Boks Milli Takımı'na seçilen Alpaslan, 2006'da Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı görevine getirildi.