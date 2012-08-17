FSM, bayram dönüşü hazır

İstanbul'da yaz boyunca trafiği çileye dönüştüren FSM'deki onarım çalışmaları erken bitecek.

Müjdeli haber Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, FSM'deki tadilat çalışmalarının 22 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

FSM'de 18 Haziran gece yarısı başayan tadilat çalışmalarının 17 Eylül'de sona ermesi öngörülüyordu.

Yaklaşık 20 gün önce yaptığı açıklamada çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanacağını söyleyen Yıldırım, bugün yaptığı açıklamada çalışmaların tamamlanma tarihinin bir kez daha öne alındığını duyurdu.

Yıldırım, ''Arkadaşlara 'biraz daha zorlayın' dedim. Şimdi 22 Ağustos'ta yani bayram dönüşü, köprüdeki işler tamamen bitecek ve köprü tam kapasite hizmet vermeye devam edecek. Böylece bayram dönüşü İstanbulluların en azından dönüşte daha az sıkıntı çekmeleri, daha rahat seyahat yapmaları sağlanmış olacak'' diye konuştu.

BAYRAMDA BİR ŞERİT DAHA KAPANIYOR

Öte yandan, 20-21 Ağustos tarihlerinde köprüde bir şerit daha trafiğe kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 20 Ağustos Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren 3 şeridin trafiğe kapalı olacağı, kalan 5 şeridin ise trafiğin yoğun olduğu istikamette 3 şerit, diğer istikamette ise 2 şerit olacak şekilde trafiğe hizmet vereceği kaydedildi.