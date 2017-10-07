Babası Türk, annesi İrlandalı olan Daniel Cem Yörükoğlu, doğma-büyüme Antalyalı. Okumak için İstanbul’da yaşayan Daniel Bey, şu anda Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi.

Yarışmaya 4 arkadaşıyla gelen Daniel Cem, baraj sorusuna kadar sadece 2. soruda seyirci joker hakkını kullandı. Oldukça hızlı gelen baraj sorusunda Happy Nation şarkısını kimin seslendirdiği telefon joker hakkını kullanarak tamamladı. Kendi kardeşine soruyu sorarak saniyede hızlı bir cevap verdi ve doğru cevabı buldu. Yarışmacı bu soru ve gelen jokerle 60 bin TL soruyua da garantiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin tl soruda, Fransızcadan dilimize geçmiş olan Arena kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir?

A- Ateş

B- Kum

C- Tekerlek

D- Çukur